В Москве задержали журналистов, вышедших на пикет в поддержку корреспондента «Медузы»

В Москве у здания столичного управления МВД состоялась серия одиночных пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого накануне задержала полиция по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, сообщают СМИ.

По информации РБК, на одиночные пикеты, чтобы поддержать Голунова, вышли, в том числе, журналисты Павел Каныгин («Новая газета»), Илья Азар («МОХ»), Андрей Борзенко (бывший главный редактор сайта телеканала «Дождь»), Александр Поливанов («Такие дела»), Виктория Ивлева, Ильдар Сандреев, Григорий Туманов («Батенька, да вы трансформер») и писатель Виктор Шендерович. Спустя несколько минут после начала всех их задержала полиция. Также был задержан бывший главный редактор русскоязычной версии журнала Esquire Игорь Садреев. Задержанных увезли в ОВД по Тверскому району.

«Мне удалось постоять с плакатом около 10 минут. Меня задержали с формулировкой «проверить документы, пробить по базам». Мне предложили показать паспорт, взяли его и сказали, что нужно проверить. В автозак я шел сам», - сказал Садеев РБК.

Корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин в разговоре с РБК сообщил, что их привезли в ОВД по Тверскому района, а причины задержания полицейские объяснили так: «Сначала сказали, что проверят рюкзаки и документы, потому, что мы выглядим подозрительно, затем сказали, что проверят нас по базе, затем повезли в ОВД». Каныгин также сообщил, что пикетчики стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, а «полицейские подходили сразу при попытках развернуть плакат».

«Мне вообще никак не объяснили [задержание], коллегам сказали, что нарушено правило 50 м, которое должно быть между участниками одиночных пикетов», - сказал РБК Илья Азар.

Позже Азар написал на своей странице в Twitter, что всех отпустили без составления протоколов.

Напомним, Ивана Голунова задержали накануне, а известно стало об этом сегодня. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. В МВД заявили, что при себе у корреспондента «Медузы» были пять свертков с порошком, а при обыске в квартире Голунова был обнаружен еще один сверток, три пакета и весы. Сам журналист свою вину не признает и считает произошедшее провокацией. Пакеты с наркотиками, по его словам, ему подкинули. Адвокат Голунова заявил, что задержанному в течение 12 часов не давали связаться с коллегами и близкими, а также избили в СИЗО.

Редакция «Медузы» предположила, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Издание утверждает, что в последние месяцы ему поступали угрозы.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника столичного управления МВД Олега Баранова взять на личный контроль ситуацию с задержанием Голунова.