За рубежом приступили к голосованию в 15 странах
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Все избирательные участки открылись в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

По состоянию на 8 утра 9 июня открыты 9920 избирательных участков, в числе которых 17 – в других государствах, сообщила в воскресенье в ходе брифинга в центральной избирательной комиссии секретарь ЦИК Сабила Мустафина. Отметим, что оставшиеся 47 участков откроются в зарубежных странах позже, учитывая разницу в часовых поясах.

«На 8 часов утра избирательные участки приступили к голосованию во всех регионах страны. Это 9920 участков. Из них за рубежом приступили к голосованию на 17 участках, в 15 странах: Южная Корея, Япония, Китая, Малайзия, Монголия, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Кыргызстан, Россия, Индия, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Число избирателей, включенных в списки на данных участках составляет 11 млн 947 тысяч 995 избирателей», - сообщила Мустафина.

По ее информации, число открепительных удостоверений на право голосования, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям, составляет 35 951.

«С этими открепительными удостоверениями, избиратель может проголосовать на любом другом избирательном участке при предъявлении своего удостоверения и открепительного удостоверения», - пояснила секретарь Центризбиркома.

Она также проинформировала, что информацию о явке избирателей ЦИК будет сообщать каждые два часа, начиная с 10-ти утра.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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