Самолет Air Astana рейсом Санкт-Петербуг – Алматы совершил вынужденную посадку в Москве

Летевший из Санкт-Петербурга в Алматы самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Москве, сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании «Эйр Астана» по направлению Санкт-Петербург – Алматы, по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 16.23 по алматинскому времени. В процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1», - говорится в сообщении.

Указывается, что в соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту.

«Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале», - сообщили в авиакомпании.