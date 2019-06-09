В Бостандыкском отделении полиции Алматы людей удерживают уже более пяти часов

В Бостандыкском отделении полиции Алматы задержанных на площади «Астана» удерживают уже более пяти часов. По словам близких задержанных, их привезли в РУВД около 12:00. За все это время никому из них не предоставили еду и воду. На территорию не запускают ни журналистов, ни близких, ни адвокатов.

Адвокат Жанар Балгабаева приехала к зданию районного отделения полиции по просьбе нескольких задержанных.

«Я была со своими помощником, нас игнорировали сотрудники РУВД. Я подошла к крыльцу, однако меня вытолкнули. Мой помощник вступился за меня, сотрудники ударили его и порвали всю рубашку. Тогда собравшиеся начали кричать, чтобы меня запустили. Меня завели за забор и долгое время держали за забором, не давая пройти в здание. После того, как я начала вести съемку, двое мужчин, полностью одетые в черное, подняли меня на руки и вынесли за забор», - рассказала она.

Балгабаева отметила, что задержанным приходилось из окон просить принести им воды и еды.

Никому из близких не дают информацию о задержанных и об их количестве.

Айнур Жумабекова вместе со своим мужем прогуливались в районе площади «Астана, на Абылай-хана – Толе Би к ним подошли полицейские и стали задерживать.

«Видео задержания, которые мы снимали, нас заставили удалить. Мужа скрутили и запихнули в автозак, меня тоже начали задерживать, однако потом сказали оставить меня в покое. Тогда этот полицейский сказал: «Что вы машины забиваете по половине? Набивайте битком, а не по два человека», - рассказала Жумабекова.

Сейчас журналиста Vласти и адвоката Жанар Балгабаеву не запускают в Бостандыкское отделение полиции под предлогом того, что за комментариями необходимо обращаться в пресс-службу департамента полиции.

К зданию отделения полиции прибыли 4 машины скорой помощи, одна из них увезла кого-то из задержанных. По предварительной информации, это молодая девушка, которой стало плохо с сердцем.

Сотрудники полиции допрашивают задержанных, являются ли они участниками запрещенной организации ДВК.

Как стало известно, среди задержанных был 16-летний подросток, который находился на площади вместе с отцом. Их задержали вместе, несовершеннолетнего отпустили спустя 8 часов, его отец находится в полиции до сих пор.