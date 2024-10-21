Тысячи жителей Канарских островов вышли на демонстрации против массового туризма

Минимум 8 тыс. человек вышли в воскресенье на улицы курортов на Канарских островах в Испании под лозунгом «Канарские острова имеют свои пределы», протестуя против чрезмерного туризма, который, по их словам, вытесняет местных жителей с рынка жилья, сообщает Reuters .

На демонстрации одновременно вышли жители на Гран-Канарии, Тенерифе, Ла-Пальме, Фуэртевентуре, Лансароте и Эль-Йерро. На курорте Плайя-де-лас-Америкас на Тенерифе протестующие вышли на пляж, где загорали туристы, и скандировали «Этот пляж наш». В целом демонстранты призвали власти изменить туристическую модель островов.

Как утверждают активисты, ежегодный миллионный поток туристов истощает природные ресурсы, такие как вода, и наносит ущерб окружающей среде.

По данным Испанского национального института статистики, с января по сентябрь Канарские острова посетили 9,9 млн туристов, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В прошлом году население островов составляло 2,2 млн человек.

Ранее в этом году в Испании, зависящей от туризма, прошла серия протестов против чрезмерного туризма. На демонстрации вышли жители Барселоны, Майорки и Малаги. А в минувшую субботу сотни протестующих вышли на улицы Валенсии, требуя более доступного жилья, заявляя, что туристические квартиры приводят к росту цен.

Между тем после жалоб местных жителей региональное правительство Канарских островов разработало закон, которым ужесточат правила краткосрочной аренды. Как ожидается, закон будет принят в этом году.