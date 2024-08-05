Премьер Бангладеш покинула страну на фоне протестов

Ее резиденцию захватили протестующие
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, приведших к гибели сотен людей. Ее местонахождение пока неизвестно, пишет ВВС.
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