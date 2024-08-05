Ее резиденцию захватили протестующие
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Премьер Бангладеш покинула страну на фоне протестов
Фото АР

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну на фоне массовых протестов, приведших к гибели сотен людей. Ее местонахождение пока неизвестно, пишет ВВС.

В понедельник тысячи людей ворвались в резиденцию премьер-министра. На данный момент неясно, кто стоит во главе государства. Командующий армией общается с лидерами политических партиями и в ближайшее время намерен провести пресс-конференцию.

В воскресенье по меньшей мере 90 человек погибли в столкновениях между полицией и участниками акций протеста, которые требовали отставки Шейх Хасины.

Среди погибших — 13 полицейских. Они были убиты в ходе нападения на полицейский участок в городе Сираджгандж в 100 км к северу от столицы страны Дакки.

Студенческие протесты с требованием отменить систему квот на работу в госслужбе начались в июле. За это время погибло более 280 человек.

В Дакке полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, а премьер-министр распорядилась отключить мобильный интернет в стране.

Шейх Хасина, которой сейчас 76 лет, была премьер-министром Бангладеш в 1996-2001 годах и вновь вернулась на этот пост в 2009 году. В общей сложности она руководила страной 20 лет. Шейх Хасина – дочь Шейха Муджибура Рахмана, первого руководителя независимого Бангладеш в 1971-1975 годах.

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