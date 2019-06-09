Около 500 человек задержано на акциях протеста в столице и Алматы - МВД

Полиция задержала около 500 человек на акциях протеста в столице и Алматы, сообщил на брифинге в Центральной избирательной комиссии заместитель министра МВД Марат Кожаев.

Днем Кожаев говорил о "примерно 100 задержанных" в ходе акций протеста.

"Если на самих наших избирательных участках обстановка была стабильной, то на улицах двух наших городов были попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султан и Алматы с мест проведния незаконных акций было доставлено в органы внутренних дел около 500 человек", - сказал Кожаев.

"Говоря о действиях полицейских можно уверенно сказать, что все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись. Распространяемые в социальных сетях сведения о пострадавших от действий полиции, даже о гибели человека, в ходе пресечения противоправных действий, не соответствует действительности", - сказал замминистра МВД.

По его данным, в Алматы никто из участников акций протеста "не обращался за медицинской помощью". В столице "на месте проведения незаконных акций к медработникам обратились 12 человек, все в основном на гипертонический криз жаловались", - сообщил он.

По информации Кожаева, в результате стычек с протестующими "пострадало трое полицейских": "двое пострадали от брошенных из толпы камней, и один получил ожог роговицы глаз от целенаправленно примененного перцового баллончика".

"Хочу предупредить, что таким действиям была дана соответствующая процессуальная оценка по статьям уголовного законодательства. Данные люди будут установлены и привлечены к жесткой ответственности", - подчеркнул замминистра МВД.

В Алматы акция протеста проходила на площади "Астана", на ней до сих пор остаются полицейские машины и спецтехника, в районе площади и вокруг нее отсутствует мобильный интернет. В столице акция проходила до вечера у дворца "Жастар".