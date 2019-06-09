В МВД прокомментировали задержание британского журналиста в Алматы

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, комментируя задержание журналиста AFP Криса Риклтона в Алматы, заявил, что у него не было «опознавательных знаков», и пообещал тщательно разобраться в этой ситуации.

«В ходе проведения несанкционированных акций в Алматы собралась достаточно внушительная толпа людей, и при наведении общественного порядка были допущены факты задержания в виду того, что у журналиста не было специальных опознавательных знаков и так далее. Как только выяснилось, что он журналист, к нему никакие меры не применялись, его отпустили», - заявил Кожаев на брифинге.

Он отметил, что «когда идут такие массовые мероприятия, лучше журналистам заранее позаботится о наличии специальных жилетов, опознавательных знаков и других атрибутов, указывающих на то, что перед нами находится журналист».

Журналисты напомнили Кожаеву, что полицейские отобрали у Риклтона аккредитационную карточку, полученную в МИДе, то есть они знали, что он журналист, и тем не менее задержали. Комментируя это, Кожаев отметил, что «говорить можно, что угодно», но пообещал «тщательнейшим образом разбираться, так это или нет так».

«На сегодняшний день это могло произойти только из-за того, что у него не было специальных визуальных средств опознания. Там ходило достаточно много людей», - сказал он.

Также он обещал принять меры по факту удаления материала с фотоаппарата иностранного журналиста.

«Вообще по всем задержанным мы будем проводить индивидуальный разбор», - заявил замминистра.

«Мы такого никогда не допускаем, если видим, что перед нами находятся представители СМИ. И мы об этом неоднократно говорили, и рекомендовали вам при таких скоплениях людей, когда идет такая операция со стороны силовых органах, нам желательно вас опознавать», - заключил он.

Сегодня в ходе акции протеста в Алматы был задержан журналист AFP Крис Риклтон и доставлен в управление полиции. Во время задержания он получил «синяк под глазом».

«Задержанные пытались сбежать из автозаков, их удерживали, но одному мужчине все-таки удалось вырваться, однако его догнали. Одной из задержанных стало плохо, её отпустили. Мы подошли к шокированной женщине, чтобы взять интервью, тогда к нам и подошли полицейские. Они попросили показать свое удостоверение, я показал аккредитационную карту, которую у меня вскоре забрали. Меня и моего коллегу за руки потащили в автозак, в результате чего я упал и ударился лицом о колено полицейского», - пояснял иностранный журналист.

Следующие два часа Крис Риклтон и его коллега провели в управлении полиции, пока в дело не вмешался заместитель министра иностранных дел Роман Василенко. Он позвонил журналистам и принес свои извинения, после чего их отпустили. Аккредитационную карту и видеооборудование журналисту вернули, однако все фотографии и видео полицейские стерли.