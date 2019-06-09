Предварительные итоги выборов ЦИК обещает подвести в понедельник

«Предварительные результаты голосования будут подведены после того, как мы получим информацию о подсчете голосов. Подсчет голосов будет проводиться на участках в течение 12 часов максимально. То есть в течение 12 часов мы получим информации из участков в территориальные комиссии. Территориальные комиссии должны будут это все свести и сообщить нам. На подведение итогов на уровне участков и территорий отводится два дня максимально. Я думаю, что завтра мы постараемся подвести предварительные итоги», - сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров.

Он заверил, что они не будут «долго держать», а предоставят информацию оперативно, как только она у них будет.

«Вы сегодня видели, мы весь день работали максимально оперативно, заполняя и визуально, и содержательно, доводя вас информацию в максимально сжатые сроки», - сказал он.