За Токаева проголосовали почти 70% избирателей – exit poll НИЦ «Молодежь»

Как сообщил директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Талгат Калиев, озвучивая данные exit poll, Токаев набрал наибольшее количество голосов – 69,94%.

Он сообщил, что ​​на 300 избирательных участках было опрошено 12 тыс. избирателей. За кандидата от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбека Тугела отдали голоса 1,92%, за председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова – 2,63%, за мажилиса от партии «Ак жол» Данию Еспаеву – 4,78%, кандидата от партии «Ауыл» Толеутая Рахимбекова поддержали 2,71% избирателей, депутата мажилиса парламента от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыла Ахметбекова – 3,06%, кандидата от национал-патриотического движения «Ұлт тағдыры» Амиржана Косанова – 14,96%.