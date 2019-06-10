В Казахстане судят задержанных на акциях протеста

Поздно вечером в воскресенье в зданиях районных отделов полиции Алматы и столицы начались выездные суды над задержанными на акциях протеста в день выборов, сообщают активисты и адвокаты.

МВД ранее в воскресенье сообщило, что в двух городах задержано около 500 человек. По данным активистов и правозащитников, задержанных больше.

При этом адвокаты задержанных на митинге 9 июня в Алматы не могут к ним попасть, с подобным они сталкиваются впервые, сказала Vласти по телефону защитница одного из задержанных Инара Масанова.

«Нас тут несколько адвокатов, и мы не можем попасть (в Бостандыкский РУВД - V), хотя показали и уведомление о защите и служебные удостоверения. По закону адвокаты имеют беспрепятственный доступ к административным зданиям», - сообщила Масанова.

Она также добавила, что хотя запрета на выездные суды нет, она и ее коллеги ранее с подобным не сталкивались.

По свидетельствам очевидцев, в здании РУВД находятся несколько десятков задержанных, по некоторым данным - порядка 70-80. Также очевидцы, находящиеся около РУВД, сообщают о том, что задержанным дают по 8-10 суток ареста. У Масановой нет таких данных, поскольку она все еще не имеет доступ к подзащитным. По ее словам, отказ пропустить адвокатов к подзащитным в РУВД объяснили приказом начальства.

По данным Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, в Алатауском, Жетысуйском, Медеуском и Аузэовском РУВД Алматы находится от 40 до 60 задержанных в каждом. По данным организации, здесь также проводятся выездные суды.

В столице, сообщила президент фонда развития парламентаризма Зауреш Батталова, задержано около тысячи участников акций протеста.

«По словам адвокатов и правозащитников в Нур-Султане задержано около 1000 граждан: Байконурский РУВД - около 400, Есильский - около 250, Алматинский - около 100, Сарыаркинский - около 200», - написала Батталова в Facebook.