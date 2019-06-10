Китай считает сфабрикованными данные о содержании в лагерях Синьцзяна 1 млн уйгуров

Данные экспертов ООН о нахождении в так называемых перевоспитательных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР до 1 млн уйгуров сфабрикованы, заявил заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

«Уже некоторое время определенные лица ведут кампанию по очернению правительства Китая и его политики в Синьцзяне, они называют созданные там центры профессионально-технического образования концентрационными центрами для уйгуров, они даже сфабриковали некоторые цифры, заявляя о задержании в СУАР до 1 млн человек, и это абсолютный нонсенс», - цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что правительство Китая в полной мере понимает предпринимаемые властями Синьцзяна «меры для поддержания безопасности и социальной стабильности в регионе, а также усилия для обеспечения интересов безопасности и развития местного населения».

«Некоторые члены международного сообщества просто не хотят видеть развития Китая, они выдвигают в отношении Китая безосновательные обвинения, делают порочащие КНР и ее политику заявления. Эти люди – «зомби» из эпохи «холодной войны», они, забыв об этических нормах, прибегают к любым безосновательным и нелепым историям и комментариям», - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Напомним, в конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 млн этнических уйгуров могут находиться в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В феврале этого года Турция призвала Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания. Как отмечал представитель МИД Турции Хами Аксой, «более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях».

В Китае в свою очередь утверждают, что с 1990-х годов сторонники «трех сил зла» (экстремизма, терроризма и сепаратизма) осуществили тысячи террористических атак на территории СУАР, это привело к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу. Учитывая международный опыт в сфере борьбы с терроризмом и исходя из нынешних реалий в регионе, были созданы государственные центры профессиональной подготовки и воспитания с целью ликвидации идеологий религиозного радикализма.