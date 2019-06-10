Перед Ауэзовским РУВД задержали гражданских активистов

Перед Ауэзовским РУВД задержали четырех гражданских активистов, пришедших поддержать правозащитника Данияра Хасенова, который предположительно находится в здании РУВД с момента задержания днем в понедельник.

По словам активистки Арины Осиновской, когда к РУВД подъехал микроавтобус с задержанными, активисты выкрикнули им слова поддержки. После этого начались задержания. "На нас побежала толпа полицейских, они задержали Димаша Альжанова, Темуджина Дуйсенова м ещё двух ребят", - сказала Осиновская корреспонденту Vласти по телефону.

Политолог Димаш Альжанов накануне днем был задержан на площади "Астана" и отпущен поздно вечером.

Правозащитник Данияр Хасенов был задержан в центре Алматы днем в понедельник, по словам очевидцев, его привезли в Ауэзовский РУВД. Его адвокат Жанар Балгабаева ранее сообщила, что не может к нему попасть.