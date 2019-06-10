Токаев победил на выборах, набрав 70,96% голосов

Центральная избирательная комиссия в понедельник вечером подвела окончательные итоги внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Как заявила в ходе заседания член ЦИК Ляззат Сулеймен, Касым-Жомарт Токаев победил с результатом 70,96% голосов.

«В течение дня в центральную избирательную комиссию поступали протоколы со всех избирательных комиссий. Теперь на основании этих решений мы можем подвести окончательные итоги внеочередных выборов президента Республики Казахстан состоявшихся 9 июня 2019 года», - заявил, открывая заседание, председатель ЦИК Берик Имашев.

Как сообщила Ляззат Сулеймен, Касым-Жомарт Токаев набрал 6 539 715 голосов или 70,96%, Амиржан Косанов – 1 495 491 голос или 16,23%, Дания Еспаева – 465 714 или 5,05%, Толеутай Рахимбеков – 280 451 или 3,04%, Амангельды Таспихов – 182 898 или 1,98%, Жамбыл Ахметбеков – 167 649 или 1,82%, Садыбек Тугел – 84 582 или 0,92%.

«Сегодня мы завершили продолжавшуюся последние два месяца в стране избирательную кампанию... Установлены окончательные итоги выборов, избран президент РК. Поздравляю всех с этим важным государственным событием», - отметил Имашев.

В ЦИК также сообщили, что инаугурация президента состоится 12 июня.

«Согласно конституционному закону о президенте РК, в случае, если президент был избран на внеочередных выборах, дату дачи присяги определяет ЦИК РК. Датой инаугурации президента РК Касым-Жомарта Токаева, избранного на внеочередных президентских выборах РК, предлагается признать 12 июня 2019 года», - сказала Сулеймен.

Как сообщал сегодня Токаев, если ЦИК подведет окончательные итоги выборов, то инаугурация президента состоится 12 июня.