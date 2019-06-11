Полиция задерживала в Алматы акына Рината Зайытова

Вечером в понедельник в районе «Алматы Арены» полиция задержала акына Рината Зайытова и десятки его сторонников, собравшихся по его призыву на акцию протеста, передает радио Азаттык .

Спустя некоторое время Зайытов записал в полиции обращение к сторонникам с просьбой разойтись и не участвовать в протестных акциях, однако несколько сотен людей пришли к департаменту полиции города на улице Масанчи. Движение в районе кинотеатра «Целинный» было блокировано.

Сам акын, по информации департамента полиции, был освобожден через некоторое время после задержания.

Около 23 часов сторонники Зайытова стали покидать территорию вокруг департамента полиции. Две колонны двинулись в южном и северном направлении, сейчас автомобили и пешеходы движутся по проспектам Абая и Толе би, сообщают корреспонденты Vласти, находящиеся в одной из них.

Участник колонн сигналят и скандируют «Казахстан». Полиция не препятствует движению автомобилей.

Перед колонной идет группа из примерно двухсот человек. "Люди протестуют, мы устали. Оян, казак!" ,- сказал один из протестующих Vласти.