4% составил рост экономики Казахстана по итогам пяти месяцев

Экономика Казахстана по итогам пяти месяцев показала 4%-й рост, а уровень инфляции составил 5,3%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«В целом по итогам пяти месяцев текущего года положительная динамика ВВП сохранена. Рост ВВП составил 4,0%. Уровень инфляции в годовом выражении составил 5,3. Это в пределах коридора инфляции 4-6%», - сообщил Даленов.

Он также добавил, что динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП, рост ускорился до 7,8% против 6,7% за четыре месяца. Кроме того, в 1,5 раза выросли инвестиции в сельском хозяйстве и строительстве, в промышленности инвестиции выросли на 17,5%.

«По сравнению с прошлым месяцем международные резервы выросли на 0,4%. Их объем составил $86,7 млрд. В целом наблюдается ускорение динамики ВВП», - резюмировал глава Миннацэкономики.