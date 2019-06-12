Правозащитники заявили о сотнях полигонов для публичных казней в КНДР

Южнокорейская неправительственная правозащитная организация Transitional Justice Working Group во вторник опубликовала доклад, в котором утверждает, что ей удалось установить местонахождение 318 мест в КНДР, где происходят публичные казни неугодных режиму людей, сообщает Русская служба ВВС .

Сотрудники правозащитной организации за последние четыре года провели собеседования с 610 перебежчиками из Северной Кореи и задокументировали длящиеся десятилетия казни, часто за такие проступки как кража коровы или же просмотр южнокорейских телепрограмм. Организация утверждает, что казни часто происходят на берегах рек, близ полей, рынков, школ и стадионов. При этом посмотреть на казни собираются тысячи человек, родственников, в том числе и детей, заставляют присутствовать при казни. Тела расстрелянных редко передают семье и не сообщают место захоронения казненного. Организация заявляет, что иногда публичные казни проводятся в тюрьмах и лагерях.

Transitional Justice Working Group отмечает, что подобные публичные казни – один из основных способов запугивания населения, а многие северокорейские лагеря можно опознать со спутников,

Вместе с тем Этан Шин, один из авторов доклада, в интервью агентству France Press сказал, что число публичных казней, верятно, сокращается, однако Пхеньян, возможно, казнит людей тайно, пытаясь представить КНДР международному сообществу как нормальное государство.

В прошлом были казнены и высокопоставленные чиновники КНДР. Так, в 2013 дядя лидера Северной Кореи Ким Чен Ына был приговорен к смертной казни по обвинению в измене.