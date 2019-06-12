Правоохранительные органы продолжат пресекать незаконные акции в стране – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Казахстана дала свои разъяснения касательно действий полиции во время протестных акций 9-10 июня в столице и в Алматы.

«Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала о недопустимости незаконных публичных акций в стране. Однако отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям, стали провоцировать и нападать на сотрудников полиции. Подвергали опасности жизнь и здоровье прохожих, женщин и детей. В этой связи правоохранительные органы приняли меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного органа.

Здесь также заявили, что спецсредства в отношении протестующих не применялись, а «правонарушители доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности».

В генеральной прокуратуре напомнили, что участие в незаконных акциях и деятельности запрещенных организаций влечет ответственность, предусмотренную ст. 488 КоАП РК и ст. 400 и 405 Уголовного кодекса РК.

«Правоохранительные органы будут и далее пресекать подобные нарушения и принимать предусмотренные законом меры для их недопущения», - заверили в Генпрокуратуре.

Напомни, накануне правозащитники обратились к генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека с требованием создать независимую комиссию по оценке действий полиции 9-10 июня.