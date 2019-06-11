Правозащитники обратились к генпрокурору и омбудсмену по факту массовых задержаний 9-10 июня

Директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис и исполнительный директор Фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова в связи с массовыми задержаниями граждан в ходе акций протеста в столице и Алматы 9-10 июня обратились к генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову, председателю Комиссии по правам человека при президенте РК Куанышу Султанову и уполномоченному по правам человека РК Аскару Шакирову. Правозащитники требуют создать независимую комиссию по оценке действий полиции.

«По сведениям, полученным из различных источников, в том числе из СМИ, социальных сетей, от правозащитных организаций, в течение дня выборов президента Республики Казахстан, 9 июня 2019 года, и сегодня, 10 июня 2019 года, в различных городах Казахстана, главным образом в столице г.Нур-Султан и в г.Алматы проходили массовые задержания участников мирных акций протеста, митингов и демонстраций. По официальным данным, озвученным первым вице-министром внутренних дел М.Кожаевым, только в Алматы и Нур-Султане в ходе задержаний граждан 9 июня 2019 г. в полицию было доставлено около 500 человек, однако, нам эти цифры представляются весьма заниженными. Во многих случаях задержания осуществлялись специальными подразделениями, причём с жестокостью, не вызванной сложившейся ситуацией», - говорится в обращении, которое опубликовал Жовтис на своей странице в Facebook.

По данным правозащитников, в алматинское отделение полиции Жетысуского района с 11:00 до 13:00 «без объяснении законных причин и оснований задержания сотрудниками полиции было доставлено порядке 60 граждан», в ОП Бостандыкского района – около 100, Турксибского района – 60-80; Алатауского района – около 60, Ауэзовского района – около 60. Задержанные также были доставлены в отделения полиции Алмалинского, Медеуского и Наурызбайского районов и в департамент полиции города Алматы. Общее количество задержанных на данный момент правозащитникам неизвестно. Кроме этого, были задержаны «с применением силы» и журналисты, в том числе иностранные, наблюдатели от местных и зарубежных правозащитных организаций, которые позднее были отпущены.

«В нарушение действующего административно-процессуального законодательства РК и международных обязательств Казахстана по обращению с задержанными их удерживали по 10 и более часов в зданиях отделений полиции, без пищи и воды, без извещения родственников, что однозначно квалифицируется как жестокое обращение. Практически во всех отделах полиции к ним не были допущены адвокаты, и они были лишены конституционного права на квалифицированную юридическую помощь. Попытка адвоката Ж.Балгабаевой получить доступ к задержанным для оказания юридической помощи закончилась избиением её помощника сотрудником полиции, которое зафиксировано на видео», - отмечается в обращении.

Также правозащитники напомнили, что в ночь с 9 на 10 июня и утром 10 июня в отделах полиции проводились закрытые судебные процессы над задержанными, «без участия адвокатов задержанных по их выбору, что является грубым нарушением действующего законодательства».

«Десятки, если не сотни людей были привлечены к административной ответственности за участие в мирных акциях протеста, подвергнуты административным арестам и направлены в различные изоляторы временного содержания и другие места содержания под стражей, поскольку действующие специальные приёмники для административно-арестованных не располагают такой вместимостью», - констатировали авторы обращения, подчеркнув, что правоохранительные органы не давали никакой информации о задержанных, не информировали их родственников, не извещали о судебных решениях и местах содержания административно арестованных.

В связи с этим правозащитники выражают «решительный протест против нарушений прав граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации и пикетирование» и требуют «создания независимой комиссии с участием представителей гражданского общества по анализу и оценке действий полиции 9-10 июня 2019 года по массовым задержаниям граждан в ход мирных акций протеста, в том числе для определения и привлечения к установленной законом ответственности лиц, препятствовавших доступу адвокатов к задержанным; немедленного опубликования списка всех задержанных и отбывающих административное наказание в виде административного ареста с указанием места содержания; установления и привлечения к установленной законом ответственности лица, напавшего на помощника адвоката Ж.Балгабаевой».