Соцвыплаты для 200 тыс. казахстанцев вырастут на 30% с 2020 года

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «Об обязательном социальном страховании» в новой редакции и сопутствующие ему поправки. Как сообщил министр труда и социальной защиты, с 2020 года для 200 тыс. граждан, которые утратили трудоспособность, потеряли кормильца или работу, будут повышены социальные выплаты в среднем на треть.

«Основная цель законопроекта – усиление взаимосвязи между трудовым стажем и размерами выплат в системе обязательного социального страхования, а также обеспечение с 2020 года роста размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потери кормильца и потери работы в среднем на 30%», - сообщил Сапарбаев.

Законопроектом предусматривается пересмотр параметров назначения социальных выплат по трем видам социальных рисков. В частности, предлагается пересмотреть коэффициент стажа участия в системе для получателей, чей стаж превышает 5 лет.

«На сегодняшний день, максимальная величина данного коэффициента составляет 1,0 для граждан со стажем участия от 5 лет и выше. Таким образом, отсутствует механизм стимулирования большего участия в системе для участников со стажем 5 и более лет. В этой связи предлагается, за каждый полный год сверх 5 лет стажа участия в системе повышать коэффициент на 2%», - объяснил министр.

Для повышения уровня социальной защищенности лиц с инвалидностью предлагается определять размер социальных выплат по утрате трудоспособности, исходя из фактически установленной медико-социальной экспертизой степени утраты трудоспособности.

«Если рассмотреть на конкретном примере, то для участника системы с 7-летним стажем участия и среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге, которому установлена степень утраты общей трудоспособности на уровне 65%, размер выплаты с учетом новых параметров составит 31 080 тенге, при действующих параметрах - 22 988 тенге или рост на 35%», - привел пример глава Минтруда.

Для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается повысить размеры социальных выплат, изменив коэффициенты количества иждивенцев. Так, при одном иждивенце предлагается повысить с 40% до 50%; при двух - с 50% до 65%; при трех - с 60% до 80% и при четырех и более иждивенцах - с 80% до 100%.

«В целом предлагаемые изменения в законопроекте позволят повысить размеры социальных выплат по трем видам социальных рисков - утрата трудоспособности, потеря кормильца и потеря работы - для 200 тыс. получателей в среднем на 30%. Вместе с тем это позволит усилить взаимосвязь между размером социальных выплат и стажем участия в системе социального страхования», - заключил Сапарбаев.