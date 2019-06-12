Журналист Бакытжан Косбармаков задержан полицией в районе площади "Астана" в Алматы, где в среду вечером должна была пройти акция протеста, передал корреспондент Vласти.

Косбармаков, который ранее работал в изданий "Омирай", показал полицейским свое служебное удостоверение, но, несмотря на это, был препровожден в автобус с задержанными.

К этому моменту не менее сотни человек было задержано в районе площади "Астана", еще несколько человек - у Дворца спорта им. Балуана Шолака.

На акциях протеста 9-10 июня в Алматы и столице полиция задерживала нескольких журналистов, их отпускали уже из управлений полиции.

Всего в течение четырех дней на акциях протеста в крупнейших городах страны было задержано, по данным МВД, около 700 человек. По информации правозащитников, задержанных больше.