Токаев о формировании состава совета общественного доверия: «Протекция недопустима»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Акорде провел рабочее совещание с акимами областей, столицы, Алматы и Шымкента. Президент поставил перед корпусом акимов ряд задач. Прежде всего, по его мнению, необходимо обеспечить защиту прав и свобод граждан, их спокойствие и безопасность.

«В стране должен царить закон. Перед законом все равны: и представители власти, и граждане. Главное – это диалог с народом. Власть должна слушать и слышать народ. Чиновники не должны отсиживаться в кабинетах. Надо работать с людьми. Акимы должны разъяснять гражданам политику государства», - заявил Токаев.

Одним из приоритетов работы акимов президент назвал создание новых рабочих мест, обеспечение продуктивной занятости населения. Он подчеркнул, что оценивать работу акимов будет по решению проблемы занятости.

Также президент поручил главам регионов внести предложения по кандидатурам в состав созданного Национального совета общественного доверия. При этом Токаев подчеркнул, что это должны быть наиболее достойные представители всех регионов страны, какая-либо протекция недопустима.

Глава государства также остановился на актуальных вопросах молодежной политики, необходимости создания социальных лифтов для нового поколения.

«По моему поручению будет сформирован президентский кадровый резерв, в который войдут 300 молодых людей. Задача акимов – отобрать претендентов в резерв из числа самых талантливых и перспективных управленцев», - поручил он.

В завершение Токаев дал ряд других конкретных поручений.