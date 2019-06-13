Свыше 950 человек получили административное наказание за участие в митингах в столице и Алматы

За участие в незаконных митингах в столице Казахстана и городе Алматы суд вынес административное наказание в отношение 957 человек, в том числе, арест от 6 до 15 суток получили 670 человек, оштрафованы 115, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов.

«За участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу - 115, предупреждено - 172», - сообщил Нурпеисов.

Он также отметил, что в рамках надзорных полномочий прокурорами, с учетом осознания содеянного, семейного положения и других обстоятельств в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

«Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки - от 6 до 15 суток», - сказал он, отметив, что 80 человек из них – в столице, и 100 – в Алматы.

Нурпеисов напомнил, что Генпрокуратура неоднократно разъясняла недопустимость организации незаконных митингов.

«Но, поддавшись на провокации, отдельные лица в столице и других городах вышли на протесты. Как вы видели на видео, на сотрудников полиции нападали. В результате трое полицейских получили телесные повреждения. Однако полиция спецсредства не применяла, акимат, прокуратура и полиция вела разъяснительную работу. На злостных нарушителей полиция применяла меры административного воздействия», - заверил он.

В целом по стране, по его словам, за 3 дня, то есть с 9 по 11 июня, было доставлено в ОВД и привлечено к административной ответственности более 900 нарушителей, из них 657 – к адмаресту, 128 – к штрафу, 168 – предупреждены.

«На сегодняшний день из числа арестованных лиц 94 освобождены (1-3 суток) по истечении срока. Сегодня по решениям судов планируется освободить 345 человек. Остается – 218 человек», - уточнил Нурпеисов.