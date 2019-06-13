Им стал Асхат Аймагамбетов
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Назначен новый министр образования и науки Казахстана
Фото СЦК

Тамара Вааль, Vласть

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Асхата Аймагамбетова министром образования и науки Казахстана, сообщает в четверг сайт Акорды.

«Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича министром образования и науки Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Другим указом Токаев освободил от должности министра образования и науки Куляш Шамшидинову.

37-летний Асхат Аймагамбетов имеет два высших образования. Окончил КарГУ имени Букетова по специальности историк, учитель истории, а также Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности юриспруденция.
С 2002 по 2004 годы был сотрудником КарГУ им. Букетова, затем председателем ОО «Лига молодых «Ансар», директор ТОО «Медиа СП», с 2006 по 2012 годы преподавал в КарГУ, с 2012 по 2014 годы был заместителем акима Нуринского района по социальным вопросам, затем три года руководил управлением образования Карагандинской области, с 2017 по январь 2019 года был вице-министром образования и науки, до последнего назначения работал на посту заместителя акима Карагандинской области.

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