Токаев и Жээнбеков обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей

«Наша встреча в Бишкеке после моей инаугурации – это хороший знак. Недавно мы встречались в городе Нур-Султане, обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Сейчас наша задача – наладить реализацию достигнутых договоренностей», - сказал Токаев.

В свою очередь президент Кыргызстана поздравил его с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей двух стран.

Стороны обменялись мнениями по повестке предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщалось, 28 мая на встрече в столице были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций. Тогда Жээнбеков выражал заинтересованность «в укреплении сотрудничества с Казахстаном – «соседом, который ближе дальнего родственника».

Токаев прибыл сегодня в Бишкек для участия в саммите ШОС.