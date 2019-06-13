Глава государства встретился с президентом Кыргызстана в Бишкеке
  • 118
Токаев и Жээнбеков обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым., сообщила Акорда.

«Наша встреча в Бишкеке после моей инаугурации – это хороший знак. Недавно мы встречались в городе Нур-Султане, обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Сейчас наша задача – наладить реализацию достигнутых договоренностей», - сказал Токаев.

В свою очередь президент Кыргызстана поздравил его с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении связей двух стран.

Стороны обменялись мнениями по повестке предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщалось, 28 мая на встрече в столице были обсуждены вопросы двусторонних отношений и взаимодействия в рамках международных организаций. Тогда Жээнбеков выражал заинтересованность «в укреплении сотрудничества с Казахстаном – «соседом, который ближе дальнего родственника».

Токаев прибыл сегодня в Бишкек для участия в саммите ШОС.

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
На площади «Астана» женщина вскрыла себе вены
Новости
Площадь «Астана» в Алматы оцеплена
Новости
В столице Казахстана у дворца «Жастар» начались задержания
Новости
В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям
Новости
В районе площади «Астана» в Алматы идут задержания
Новости
На площади «Астана» в Алматы снова начались задержания