Расследование по факту гибели рабочих «Астана су Арнасы» завершится в течение месяца

Расследование по факту гибели нескольких рабочих ГКП «Астана су арнасы» будет завершено в течение месяца, сообщил в пятницу в ходе брифинга заместитель начальника столичного департамента полиции Газиз Нуркаев. Он также сообщил, что двое задержанных руководителей данного предприятия являлись непосредственными начальниками погибших и пострадавших.

«Расследование будет завершено течение месяца», - сообщил Нуркаев.

«Задержанными являются главный механик, который отвечает непосредственно за меры безопасности во время проведения работ. Второй (задержанный – V) – руководитель районного масштаба – районного подразделения по району Алматы. Оба – непосредственные руководители погибших», - пояснил он.

Замначальник департамента отметил, что полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее смерть двух или более лиц. Проводится досудебное расследование.

«Досудебное расследование начато 23 мая. В ходе расследования проведен ряд необходимых экспертиз и специальных проверок, допрошены очевидцы произошедшего. В результате проведенных следственных мероприятий установлена виновность должностных лиц ГКП «Астана су арнасы», - сказал он.

Нуркаев также сообщил, что в данное время пятый пострадавший выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение. Он проходит по делу как свидетель.

Ранее стало известно, что по факту гибели 4-х рабочих предприятия задержаны и водворены в ИВС двое руководителей «Астана су арнасы».