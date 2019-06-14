Huawei перенесла продажи нового складного смартфона по всему миру на 3 месяца

Huawei перенесла продажи своего широко разрекламированного складного смартфона 5G Mate X еще на три месяца, что стало очередной неудачей для компании, которая в прошлом месяце попала под санкции в США.

Ожидается, что Mate X, конкурент Galaxy Fold от Samsung, будет представлен миру в сентябре, сообщил Винсент Панг, глава корпоративных коммуникаций Huawei во время конференции WSJ Tech D. Live в Гонконге.

Первоначально презентация планировалась на июнь. Перенос произошел потому, что телефоны Huawei столкнулись с отключением обновлений ОС Android после попадания в черный список США, который фактически запрещает американским компаниям вести бизнес с китайской фирмой.

Панг однако, отрицает, что задержка связана с санкциями, заявив, что Huawei находится в процессе проведения сертификационных испытаний с различными носителями, которые, как ожидается, будут завершены в августе.

Он также сообщил Reuters, что Huawei, второй по величине производитель смартфонов в мире, может выпустить свою операционную систему Hongmeng, которая сейчас тестируется, в течение девяти месяцев: «Мы все еще отдаем предпочтение Google и Android, поскольку мы сотрудничали многие годы, но если обстоятельства вынудят, мы выпустим Hongmeng в течение шести – девяти месяцев».

Hongmeng базируется на общедоступной версии Android с открытым исходным кодом и предназначена в основном для телефонов, сказал Панг. Другие устройства она сможет поддерживать позже.

Панг также опроверг недавние сообщения СМИ о том, что Huawei отменяет выпуск своего нового ноутбука.