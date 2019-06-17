Сменился председатель правления Tengri Bank

На прошлой неделе, 11 июня, в индийском городе Нью-Дели при участии представителей крупнейшего акционера Punjab National Bank и группы казахстанских и иностранных инвесторов, единогласным решением совета директоров АО «Tengri Bank» внесены изменения в состав совета директоров и правления банка, сообщается в понедельник, 17 июня, на сайте Tengri Bank.

«Председателем правления банка назначен господин Динеш Кумар, ранее занимавший пост заместителя председателя правления и представляющий интересы Punjab National Bank – крупнейшего акционера банка», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Ержан Шайкенов, ранее занимавший должность предправления банка, продолжит работу в качестве председателя совета директоров банка.

Динеш Кумар начал банковскую карьеру в 1986 году. Является сертифицированным членом Индийского Института Банкиров. В разные годы занимал руководящие посты в Punjab National Bank (Республика Индия), в том числе осуществлял руководство крупными филиалами в разных регионах Индии. С февраля 2016 года занимал должность заместителя председателя правления - члена правления АО «Tengri Bank».

Между тем заместителем председателя правления – членом правления Tengri Bank назначен Мухтар Беккали, ранее занимавший должность финансового директора банка.

«Изменение руководящего состава совета директоров и правления банка проводится в рамках реализации утвержденной стратегии развития банка, направленной на укрепление рыночных позиций при сохранении высокого уровня качества активов. Банк придерживается политики диверсификации портфеля и предпринимает необходимые мероприятия, направленные на повышение рентабельности, снижение рисков и издержек, а также цифровизацию и автоматизацию. Значительное значение новое руководство банка продолжит уделять повышению уровня качества обслуживания клиентов и внедрению цифровых онлайн сервисов для физических и юридических лиц. Продолжится курс на развитие сети филиалов в соответствии с заложенными в стратегию банка параметрами», - отмечается в сообщении.