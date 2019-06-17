Малооблачная и жаркая погода ожидается на западе и юге Казахстана 18-20 июня, на востоке республики пройдут дожди, сообщает РГП «Казгидромет».

«На восточную половину Казахстана продолжают смещаться холодные атмосферные фронты с северных районов Западной Сибири. Поэтому в предстоящие трое суток здесь местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер, в дневные часы возможен град, и температура воздуха сохранится ниже климатической нормы», - говорится в прогнозе.

На западные и южные области республики, по данным синоптиков, распространяется поле повышенного атмосферного давления, что обещает малооблачную и жаркую погоду.