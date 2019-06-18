Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

После речи Мурси потерял сознание. Он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. По данным прокуратуры Египта, на теле экс-президента не было признаков недавних травм. Тем не менее, следователи намерены провести вскрытие и изучить видео речи из зала суда.

Межу тем СМИ сообщают, что бывший президент Египта скончался из-за сердечного приступа. Так, по данным источника газеты Al-Masry Al-Youm, у Мурси было много проблем со здоровьем, он страдал от доброкачественной опухоли и нервных спазмов на левой стороне лица, с ноября 2017 он находился под наблюдением врачей. Однако официально о причине смерти пока не сообщалось.

Мурси, входивший в руководство организации «Братья-мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны, и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси. Он заручился поддержкой 51% граждан. Но в 2013 году Мурси был свергнут в результате военного переворота и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в побеге из тюрьмы вместе с другими активистами «Братьев-мусульман» в 2011 году, убийстве протестующих в декабре 2012 года, шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Президент Египта был признан виновным и приговорен в общей сложности к 20 годам тюремного заключения.