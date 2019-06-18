Qazaq Air запускает рейсы из столицы в Атырау и Усть-Каменогорск

«Полеты на современном комфортабельном авиалайнере из столицы Республики Казахстан в региональный центр Западно-Казахстанской области будут выполняться по воскресеньям, а стоимость билета за перелет длительностью 2 часа 40 минут начинается от 24 633 тенге, включая все сборы. Рейсы по направлению Нур-Султан – Усть-Каменогорск будут выполняться дважды в неделю по средам и пятницам. Стоимость билета за перелет в одну сторону начинается от 15 616 тенге, включая все сборы, а его продолжительность составит 1 час 30 минут», - говорится в сообщении.

Также сообщается о возобновлении регулярных полетов из столицы в Семей (по понедельникам и субботам) и Шымкент (по средам, пятницам и воскресеньям), «запуск которых дает пассажирам авиакомпании возможность выбирать комфортные и быстрые путешествия благодаря удобным стыковкам из Шымкента в Атырау, Усть-Каменогорск и Актобе, из Усть-Каменогорска в Жезказган, Актобе и Шымкент, а также Семей – Актобе и Павлодар – Жезказган».

Авиакомпания Qazaq Air обслуживает региональные маршруты в Центрально-Азиатском регионе. 100% акций авиакомпании принадлежит казахстанскому АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына».