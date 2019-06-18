Во Франции в рамках расследования дела о возможных коррупционных нарушениях при выборе страны, которая примет Чемпионат мира по футболу в 2022 году, арестован бывший президент УЕФА Мишель Платини.

Как сообщают СМИ со ссылкой на французское издание Mediapart, Платини был доставлен в Антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре сегодня утром. Он проходит подозреваемым в расследовании коррупции при присвоении Катару права провести чемпионат мира по футболу в 2022 году. Также подозреваемым по этому делу проходит Клод Геан, входивший в кабинет министров во время президентства Николя Саркози и занимавший пост генерального секретаря Елисейского дворца. Однако Геан находится на свободе.

По итогам заседания исполкома ФИФА в декабре 2010 года право проведения ЧМ-2022 получил Катар. Позже ряд футбольных чиновников обвинили представителей страны в подкупе голосов в пользу своей заявки. ФИФА поручила независимой комиссии провести расследование возможных фактов коррупции, однако доказательств подкупа найдено не было.

Мишеля Платини избрали главой УЕФА в 2007 году. В 2015 году арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности. В конце декабря 2015 года Платини дисквалифицировали на 8 лет, в мае 2016 года этот срок сократили до 4 лет.