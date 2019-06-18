Рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю
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Air Astana возобновляет полеты из Алматы в Дели
Фото Искандера Салиходжаева

Air Astana частично возобновляет полеты между Алматы и Дели. Ранее авиасообщение было приостановлено из-за ограничений на полеты в воздушном пространстве Индии и Пакистана.

«29 июня «Эйр Астана» частично возобновляет полеты между Алматы и Дели с частотой 4 раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Пассажирам, приобретшим билеты на рейсы по понедельникам, средам и пятницам, рекомендуется обратиться в Центр бронирования и информации авиакомпании или по месту приобретения для перебронирования билетов или их отмены без каких-либо штрафных санкций», - говорится в сообщении.

Между тем рейсы из столицы Казахстана в Дели приостановлены до конца июня.

«Эйр Астана» возобновит полеты в Индию из Алматы и Нур-Султана в полном объеме, как только будут сняты все ограничения на полеты в воздушном пространстве Индии и Пакистана», - отметили в авиакомпании.

Air Astana ранее приостановила полеты из Алматы и столицы Казахстана в Дели до 31 мая.

1 июня сообщалось, что Индия отменила все ограничения на полеты через свое воздушное пространство, введенные 27 февраля после конфликта с Пакистаном.

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