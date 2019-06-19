Борис Джонсон лидирует на выборах главы Консервативной партии Великобритании

Экс-глава МИД Борис Джонсон победил во втором туре выборов лидера Консервативной партии Великобритании. Вместе с ним проходной барьер преодолели еще четверо кандидатов – министры правительства Терезы Мэй нынешний министр иностранных дел Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр международного развития Рори Стюарт и глава МВД Саджид Джавид, сообщает Русская служба ВВС .

Для выхода в следующий тур кандидату необходимо набрать 33 голоса. В ходе прошедшего во вторник второго тура депутаты-тори Палаты общин отсеяли бывшего министра Brexit Доминика Рааба. Джонсон же собрал 126 голосов, что уже практически гарантирует выход в финал.

В среду и четверг пройдут следующие туры, в каждом из которых будет выбывать последний из кандидатов. Когда останутся два кандидата, выбирать будут все члены Консервативной партии, которых насчитывается почти 160 тыс., голосуя по почте.

Джонсон обещает 31 октября, когда истекает предоставленная Евросоюзом отсрочка, вывести Великобританию из ЕС, даже если придется уйти из союза без урегулированных отношений. Его оппоненты считают, что выход без соглашения может заблокировать Палата общин, как она это уже делала весной.

Напомним, что Тереза Мэй 7 июня ушла с поста лидера Консервативной партии, а когда будет избран новый лидер, освободит и кресло премьер-министра.