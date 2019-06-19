Кульгинов пообещал лично контролировать процесс строительства проблемных ЖК

Новый аким столицы Алтай Кульгинов накануне ознакомился с ходом строительства объектов в городе и побеседовал с дольщиками жилых комплексов. Он пообещал посещать проблемные объекты каждую неделю и контролировать процесс завершения строительства.

«Каждую неделю буду посещать один-два проблемных МЖК. Составлен график. Буду держать на контроле процессы завершения строительства и окончательного решения затянувшихся проблем дольщиков», - написал Кульгинов на своей странице в Facebook после объезда строящихся объектов.

В частности, он побывал на объекте строительства ЖК «Гарант», куда вложили деньги 168 дольщиков. Как он напомнил, дом начала строить группа компаний «Азбука жилья» еще в 2011 году. В 2016 году для достройки он был передан ТОО «Орда Инжиниринг».

«Благодаря господдержке сейчас достраиваем объект - сдача планируется в апреле 2020 года», - уточнил аким столицы.

Также он поговорил с дольщиками ЖК «Комфорт de Luxe» (в жилом массиве Шубар). Здесь 227 человек ждут своих квартир с 2012 года.

«Этот объект планируется завершить в декабре нынешнего года», - сообщил Кульгинов.

Всего, по его информации, в городе остался 51 незавершенный проблемный объект, куда вложены средства дольщиков. Завершаться их строительство будет за счет бюджета.