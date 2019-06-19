Мажилис одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Казахстанские ученые смогут проходить стажировку на действующих установках
Алия Иксанова, Vласть
Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили ратификацию соглашения о международном сотрудничестве между Казахстаном и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества.
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