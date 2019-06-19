Мажилис одобрил ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европейской организацией по ядерным исследованиям

Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду одобрили ратификацию соглашения о международном сотрудничестве между Казахстаном и Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN) относительно научно-технического сотрудничества.

В заключении комитета по вопросам экологии и природопользованию отмечается, что соглашение позволит укрепить уже имеющиеся научные связи и создаст базу для обеспечения возможности участия ученых, инженеров, студентов и технических специалистов из Казахстана в научно-исследовательских проектах CERN на долгосрочной основе.

Европейская организация по ядерным исследованиям является ведущей мировой организацией в сфере исследований физики элементарных частиц.

После вступления в силу соглашения молодые ученые и специалисты Казахстана получат возможность проходить стажировку на действующих установках и участвовать в совместных экспериментах, проводимых на установках CERN.