Арест продлен еще на месяц
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Жомарту Ертаеву снова продлили арест
фото Жанары Каримовой

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Алматы Жомарту Ертаеву продлен срок содержания под стражей до 15 августа, сообщает «Казинформ».

Ранее суд продлевал ему срок содержания под стражей до 15 июня.

Банкир Жомарт Ертаев был экстрадирован в Казахстан из Москвы 15 марта. Он подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «BANK RBK». Вместе с ним в хищении подозреваются 54 человека.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа. В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.

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