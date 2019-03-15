Жомарта Ертаева экстрадировали в Казахстан

Банкир Жомарт Ертаев сегодня экстрадирован в Казахстан из Москвы и водворен в следственный изолятор Астаны, сообщили в пятницу в пресс-службе генеральной прокуратуры.

«Жомарт Ертаев экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор города Астаны», - говорится в сообщении.

В генеральной прокуратуре напомнили, что Ертаев подозревается в организации хищения в период с 2011 по 2017 годы 144 млрд тенге АО «BANK RBK» с использованием служебного положения,по предварительному сговору с другими лицами. Вместе с ним в хищении подозреваются 54 лица, из них 41 топ-менеджеров и рядовых работников банка – ранее экстрадированный Бахыт Ибрагим и другие.

«Принятыми в ходе следствия мерами возмещено 15 млрд тенге и арестовано имущество на 48 млрд тенге», - отмечают в надзорном органе.

Здесь также сообщили, что «в настоящее время специальными прокурорами расследование по делу завершено, участники процесса ознакамливаются с материалами».

Напомним, что решение об экстрадиции банкира было вынесено 11 января. С 20 декабря он находится под стражей согласно решению Пресненского суда Москвы – его задержали повторно в ноябре. До заключения под стражу он находился под домашним арестом. В отношении него в России рассматривается дело по ст.160 ч.4 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Кроме того, Ертаев был лишен статуса беженца.

Первое задержание Ертаева было в Москве 8 мая этого года. 11 мая Пресненский суд Москвы отправил его под домашний арест в московской квартире бизнесмена. Защита просила не арестовывать его и сообщила, что бизнесмен написал заявление о предоставлении ему статуса беженца в России, поскольку боится, что в Казахстане его могут убить.

Решением главного управления МВД России по Москве вид на жительство Ертаева был аннулирован. По запросу генеральной прокуратуры Казахстана Пресненский районный суд г. Москвы продлил домашний арест Ертаева до 8 ноября. Однако 8 октября стало известно, что Ертаев освобожден из-под домашнего ареста, а генпрокуратура России отказала Казахстану в выдаче экс-банкира. Более того, управление по вопросам миграции (УВМ) ГУ МВД России по Москве предоставило ему статус беженца.

Жомарт Ертаев занимал руководящие должности в банках Казахстана с конца 1990-х годов. В августе 2009 года был арестован по подозрению в нарушении законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Через девять месяцев он был освобожден из СИЗО после уплаты штрафа.

В середине 2010-х был консультантом совета директоров Bank RBK и возглавлял Alma TV. Три года назад переехал в Москву. В мае 2017 года стал председателем совета директоров Тройка-Д Банк и владельцем 5% акций этого банка. Также возглавлял совет директоров Волго-Окского коммерческого банка. В 2017 году основал Алма Банк.