Впервые реклама из Казахстана вышла в финал Каннских Львов

ForteBank с рекламной кампанией Forte Femme вышел в финал самого престижного рекламного фестиваля в мире - Каннские Львы (Cannes Lions) - в номинации Media Lions. Это первый проект из Казахстана, получивший признание мирового уровня за всю историю существования фестиваля, сообщила в среду пресс-служба финансового института.

Рекламная кампания раскрывает вклад бизнес-вумен в экономику страны. По данным фонда «Даму», женщины вносят 39,5% в ВВП Казахстана, 43% малого и среднего бизнеса Казахстана принадлежит женщинам, и 52% индивидуальных предпринимателей — женщины.

«Своей рекламной кампанией ForteBank стремится вдохновить женщин на открытие и развитие своего дела. В рамках проекта "Бизнес – это и женское дело" ForteBank выпустил аромат Forte pour Femme – "Сильная женщина", символизирующий успех, достижения и победы предпринимательниц. Последнюю неделю февраля парфюм наносили на деньги, которые зарабатывают женщины в бизнесе, и запускали в оборот через банкоматы и кассы ForteBank. Парфюм Forte pour Femme широко обсуждали в социальных сетях, к проекту присоединились известные казахстанские бренды, возглавляемые женщинами», - пояснили в банке.

Героинями набирающего популярность ролика-манифеста ForteBank выступили известные предпринимательницы: Чинара Бугимбаева, основательница сети столовых "Каганат", Зинаида Пак, основательница маркетингового агентства TAKITA, Анастасия Леонова, основательница студии предметного дизайна FILO, Инна Апенко, основательница бренда детской одежды Mimioriki, Сания Ильясова, основательница сети салонов красоты Saniya Ilyassova, Кира Майшева, совладелица бренда одежды Pentatonica, Динара Сатжан, fashion-продюсер и владелица шоу-румов Dinara Satzhan Fashion Group, Назым Жангазинова, совладелица детской футбольной школы ARDA Football, Акмарал Басирова, основательница клининговой компании "Ақ Әлем", Аружан Саин, основательница продюсерского центра "Аружан и Ко", Мерей Мустафина, основательница консалтингового бюро PIPL, Аяла Конакбаева, основательница сети школ бокса SK Boxing. Видеоролик рекламной кампании доступен по ссылке.

Видео о реализации рекламной кампании доступно здесь.