ВОЗ не хватает денег на борьбу с Эболой в Конго

Всемирной организации здравоохранения нужны еще $54 млн, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, сообщает РИА Новости .

Всего ВОЗ необходимо $98 млн на противодействие лихорадке, из них получены только $44 млн.

В организации отмечают, что «нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне».

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. В Конго вспышка Эболы началась в конце июля 2018 года. Всего в республике зарегистрированы 2168 случаев болезни, 1449 человек умерли.