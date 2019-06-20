Всемирной организации необходимо еще $54 млн
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ВОЗ не хватает денег на борьбу с Эболой в Конго
Фото Victor Laken, IFRC

Всемирной организации здравоохранения нужны еще $54 млн, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго, сообщает РИА Новости.

Всего ВОЗ необходимо $98 млн на противодействие лихорадке, из них получены только $44 млн.

В организации отмечают, что «нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне».

Эпидемия Эболы началась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. В Конго вспышка Эболы началась в конце июля 2018 года. Всего в республике зарегистрированы 2168 случаев болезни, 1449 человек умерли.

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