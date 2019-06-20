Конституционный совет предлагает принять дополнительные меры поддержки матерей и детей

Необходимо принять дополнительные меры поддержки института материнства и детства, заявил в четверг в ходе совместного заседания палат парламента председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

«В целях защиты институтов материнства и детства Конституционный совет считает необходимым принятие дополнительных законодательных мер. Следует уделить серьезное внимание модернизации единой системы государственного покровительства института брака и семьи, материнства, отцовства и детства», - сказал Мами.

Также, по его словам, следует повысить эффективность государственной политики в области социальной защиты инвалидов.

«Предусмотренные в законодательных актах меры должны создавать условия для реализации равных возможностей в жизнедеятельности такой категории граждан и их полной интеграции в общество», - считает глава КС.