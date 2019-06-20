Конституционный совет предлагает принять дополнительные меры поддержки матерей и детей

А эффективность госполитики в области защиты инвалидов должна быть повышена
Алия Иксанова, Vласть
Необходимо принять дополнительные меры поддержки института материнства и детства, заявил в четверг в ходе совместного заседания палат парламента председатель Конституционного совета Кайрат Мами.
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