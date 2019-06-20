Пилот погиб, еще два человека пострадали
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Самолет АН-2 упал в Акмолинской области
Фото с сайта yvision.kz

Алия Иксанова, Vласть

Самолет АН-2 упал в Акмолинской области, погиб пилот, два человека пострадали, сообщил журналистам в четверг официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

«20 июня примерно в 10.00 в 10 километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет АН-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в больницу», - сообщил Нурахметов.

По его словам, причина падения устанавливается.

Как сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития, авиационное происшествие будет расследовать специально созданная комиссия.

«В результате происшествия погиб командир воздушного судна, второй пилот и техник доставлены в лечебные учреждения. Создана комиссия, будет проведено расследование», - сообщили в ведомстве.

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