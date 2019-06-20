Бозумбаев назвал слухи о строительстве АЭС в Казахстане «политическими инсинуациями»

«Исследования по строительству атомных станций и вообще по атомной энергии, они в Казахстане всегда проводятся, проводились и, наверное, будут проводиться. Потому что знание таких технологий, умение проводить научные исследования на исследовательских реакторах, понимание основ включает нашу страну в клуб развитых государств. Я хочу сказать, что, наверное, эта работа будет продолжаться, это исследования, не надо этого бояться», - сказал Бозумбаев на отчетной встрече с населением в четверг.

Он заявил, что «на сегодня никакого решения ни на каком уровне власти о строительстве атомной станции нет, это всего лишь слухи».

«Если комментируют какие-либо зарубежные организации или компании, то это либо их желание, чтобы продать Казахстану свою продукцию в виде строительства атомной станции либо это какие-то политические, возможно, инсинуации», - сказал Бозумбаев.

Ранее корейские СМИ сообщили, что компания из этой страны принимает участие в тендере на строительство АЭС в Казахстане. В материале агентства Yonhap утверждалось, что Korea Hydro & Nuclear Power Co. уже представила свое ценовое предложение Казахстану. Однако в «Самрук-Казына» и Минэнерго заверили, что не объявляли тендер.

10 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде заявил, что вопрос о строительстве в стране АЭС на повестке пока не стоит, и пообещал, что «если и будет, то в обязательном порядке мы будем этот вопрос согласовывать с населением». В апреле он также заявлял, что АЭС не будет строиться «без учета мнения общественности».

Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается несколько лет. Глава Минэнерго в последний раз комментировал потенциальное строительство 9 апреля. Тогда он сказал о том, что на сегодняшний день Казахстан находится «на этапе, когда была разработана часть ТЭО». «В соответствии с ним соответствующим компаниям пяти стран были разосланы письма: США, Франция, Корея, Китай и Россия. Чтобы они дали свои технико-экономические предложения по технологиям и по коммерческим и экономическим параметрам», - говорил Бозумбаев.