Казахстан не объявлял тендер на строительство АЭС, заверяют в «Самрук-Казына» и Минэнерго

Управляющий директор фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев встречался с представителями компаний из Южной Кореи, которые имеют опыт работы в секторе атомной энергетики, однако никаких тендеров на строительство АЭС в Казахстане объявлено не было, сообщил Vласти директор департамента по связям с общественностью фонда Сергей Куянов. Информацию об объявлении тендеров на строительство АЭС опровергают и в министерстве энергетики Казахстана.

Неделю назад корейские СМИ сообщили, что компания из этой страны принимает участие в тендере на строительство АЭС в Казахстане. В материале агентства Yonhap утверждалось, что Korea Hydro & Nuclear Power Co. уже представила свое ценовое предложение Казахстану.

«Да, мы тоже читали этот материал в южнокорейском издании (о том, что объявлен тендер на строительство АЭС в Казахстане - V) и были крайне удивлены. Управляющий директор «Самрука» Алмасадам Саткалиев 3-4 июня действительно встречался с делегацией представителей южнокорейских компаний, имеющих опыт работы в секторе атомной энергетики. Однако эта встреча имела ознакомительный характер», - заявил Куянов.

Он отметил, что это «нормальный процесс при решении такой сложной задачи».

«На самом деле никаких тендеров на строительство атомной электростанции объявлено не было. В этом можно убедиться, изучив соответствующие разделы наших интернет ресурсов - они, как вы знаете, в открытом доступе», - подчеркнул он.

Куянов напомнил, что вопрос о перспективах строительства АЭС в Казахстане поднимается периодически, причиной чему является «растущий дефицит мощностей на юге».

«Это объективная проблема. Как вы знаете, обсуждаются разные варианты решения этой задачи. В «Самруке» сейчас изучают существующие ныне на рынке технологии, причем не только корейские. Есть решения от компаний из США, Российской Федерации, Франции, КНР. Еще раз повторю: никакого решения о строительстве АЭС и, соответственно, тендера нет. Встреча господина Саткалиева носила исключительно ознакомительный характер», - резюмировал глава департамента.

Официальный представитель министерства энергетики Нурлыбек Женисбек также заверил, что информация, ранее опубликованная в южнокорейских СМИ не соответствует действительности.

«В настоящее время работы по разработке технико-экономического обоснования строительства АЭС в Казахстане не ведутся. Международный тендер на участие в проекте строительства АЭС в Казахстане не проводится. И не планируется. Решительно заявляем, что любые решения по развитию энергетического сектора будут приниматься только в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом мнения населения, о чем также заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в городе Семей 26 апреля текущего года», - заявил Женисбек Vласти.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается несколько лет. Глава Минэнерго в последний раз комментировал потенциальное строительство 9 апреля. Тогда он сказал о том, что на сегодняшний день Казахстан находится «на этапе, когда была разработана часть ТЭО». «В соответствии с ним соответствующим компаниям пяти стран были разосланы письма: США, Франция, Корея, Китай и Россия. Чтобы они дали свои технико-экономические предложения по технологиям и по коммерческим и экономическим параметрам», - говорил Бозумбаев.

26 апреля в Семее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что АЭС не будет строиться «без учета мнения общественности».