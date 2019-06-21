Назарбаев заложил в Алматы капсулу времени

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заложил у здания КБТУ в Алматы капсулу времени, сообщает «Казинформ» .

«Очень рад встретить подрастающее поколение на церемонии заложения капсулы времени. Алматы – золотая колыбель нашей страны. Самый любимый наш город. Центр знаний. Здесь я жил и вырос. Значимость сегодняшнего мероприятия очень велика», - сказал Назарбаев.

Он отметил, что сейчас молодежь - «счастливое поколение».

«Можете позволить себе все. Получаете знания, где хотите. Я считаю, что это результат нашего единства и сплоченности. В 2050 году мы войдем в 30-ку развитых стран мира. Тогда вы откроете эту капсулу и будете читать мое обращение», - отметил первый президент.

Как сообщает «Казинформ», в основе композиции капсулы лежат наскальные произведения древних саков в «зверином» стиле и национальные узоры в современной интерпретации, выбитые на природном камне. Древние саки и тюрки считали камень сакральным носителем информации, способным передать послание далеким будущим поколениям. Сочетание элементов изобразительного искусства разных периодов истории страны олицетворяет великое и тысячелетнее прошлое казахского народа, связь между поколениями, преемственность культуры и традиций, а также неразрывную связь с будущим.

После церемонии закладки капсулы началась международная научная конференция «30 лет лидерства», посвященная осмыслению роли и значения деятельности и инициатив Елбасы в устойчивом развитии общества, экономической и социально-политической модернизации страны. На конференции рассмотрят политические, исторические, экономические, правовые и иные аспекты, связанные со вкладом первого президента в становление независимого Казахстана и его глобальными и региональными инициативами. В ней принимают участие Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил в своем выступлении Токаев, «прошедшие 30 лет стали периодом напряженной борьбы с инертностью устаревшего мышления, преодоления косности и ретроградства, и в конечном счете многочисленных побед и успехов на благо нашей страны».

«От бывшего Советского Союза нам досталось непростое наследие, экономический кризис, неоднозначная демографическая ситуация, отсутствие государственных институтов, неурегулированные границы. Многие зарубежные аналитики, включая небезызвестного Бжезинского, пророчили крах Казахстану. Однако первый президент сумел опровергнуть все фатальные прогнозы, Казахстан все же вышел на траекторию устойчивого суверенного развития», - отметил глава государства.

Токаев добавил, что «мир находится в постоянном развитии» и «Казахстану предстоит пройти через серьезное испытание».

«В нынешней турбулентности международных отношений реформы будут осуществляться в сложнейших географических условиях при нарастающей глобальной конкуренции. Предупреждаю, что легкой прогулки по XXI веку не будет. Такова парадигма нашего времени», - сказал он.