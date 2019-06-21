Четверть выпускников не преодолели пороговый уровень ЕНТ в первый день

В первый день Единое национальное тестирование сдавали 12,7 тыс. выпускников. Из них чуть больше четверти не смогли преодолеть пороговый уровень, сообщила пресс-служба министерства образования и науки.

«В первом потоке Единого национального тестирования по республике приняли участие 12 772 выпускника школ, из них на казахском языке – 11361, на русском – 1411 человек. Были задействованы 39 пунктов по городу Нур-Султан, а также Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской областей. Средний балл по пяти предметам составил 74,2. Количество участников, преодолевших проходной балл, – 9338, не преодолевших – 3434», - говорится в сообщении МОН.

Уточняется, что изначально было запланировано участие 13068 тестируемых.

Из общего количества участников комбинацию «Математика-физика» выбрали 3963 выпускников, «Химия-биология» - 2683. Наименьшее предпочтение отдается комбинациям «Химия+физика».

Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане 20 июня в 169 пунктах. Общее количество желающих участвовать в ЕНТ – 117 242, из них выпускники школ текущего года – 96 380, выпускники школ прошлых лет – 20 862.