Он установлен на месте гибели фигуриста
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В Алматы открыли мемориал Денису Тену

Юна Коростелёва, Vласть, фото автора

22 июня в Алматы на пересечении улиц Курмангазы-Байсеитовой открыли мемориал погибшему фигуристу Денису Тену.

Статуя представляет из себя фигуру Дениса во время финала программы олимпиады в Сочи, где фигурист завоевал бронзу.

На открытии мемориала собрались около сотни жителей с цветами. Слова благодарности и скорби родителям фигуриста высказали известные спортсмены, заслуженные артисты и друзья семьи.

Ибраимов Ермахан, боксер и друг Дениса Тена отметил, что фигурист всегда находился в хорошем настроении и всем своим близким оказывал невероятную поддержку.

«С Денисом мы всегда встречались только по хорошим случаям. Я тоже сначала взял бронзу, а потом золото. Ему я тоже говорил, что сначала он возьмёт бронзу, а потом – золото. Но не суждено было этому сбыться», - сказал он.

Когда памятник начали открывать, пошёл дождь. Он усиливался с каждой минутой, а закончился только тогда, когда алматинцы возложили цветы.

Денис Тен трагично погиб 19 июля в возрасте 25 лет.

Денис Тен скончался от ножевого ранения

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва
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