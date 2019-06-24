Заемщики смогут вносить свыше 20% от стоимости жилья
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В программе «7-20-25» изменили условия по первоначальному взносу
Фото Жанары Каримовой

Национальный банк внес изменения в условия программы «7-20-25» и расширил ее возможности. По инициативе заемщика допускается внесение первоначального взноса свыше 20% от стоимости жилья, сообщает «Казинформ».

Как пояснили в ипотечной организации «Баспана», таким образом снижается основной долг и требования банков к платежеспособности заемщика.

«Ранее действовавшее условие предусматривало фиксированный первоначальный взнос, что создавало определенные неудобства клиентам, которые располагали суммой больше, чем 20%. Сейчас граждане могут влиять на вероятность одобрения ипотеки, увеличив первоначальный взнос. Для банков также снижается кредитный риск», - отметил директор департамента по работе с банками-партнерами ипотечной организации Канат Абдраимов.

В настоящее время банки-участники программы проводят соответствующую подготовительную работу. Ипотечные кредиты в рамках программы выдают 8 банков: Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный Банк, АТФБанк, Jýsan bank, Bank RBK, Евразийский Банк и ForteBank.

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