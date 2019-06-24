Пострадавших в ДТП в Узбекистане казахстанцев перевезут в Шымкент

Пострадавших в ДТП в Узбекистане казахстанцев сегодня перевезут в Шымкент. Скорая медицинская помощь уже прибыла в Ташкент, сообщила пресс-служба МИД РК.

«Один из пострадавших – ребенок 2008 года рождения – находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице г.Джизак, остальные четверо граждан РК в данный момент находятся в г.Ташкенте и готовятся к транспортировке в г.Шымкент. Скорая медицинская помощь из Шымкента прибыла в узбекскую столицу и сегодня в сопровождении казахстанских дипломатов пострадавшие будут перевезены в Казахстан», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что тело погибшей гражданки Казахстана уже доставлено в Алматы.

Напомним, ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье на трассе Ташкент-Термез в Сырдарьинской области Республики Узбекистан. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик КамАЗ. В результате ДТП пострадали 7 человек, из них 6 - граждане Казахстана. Сообщалось, что еще один гражданин РК погиб на месте происшествия. Среди пострадавших – дети 2008 и 2010 годов рождения. В настоящее время узбекская полиция ведет расследование по факту ДТП.