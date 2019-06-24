Сменился аким Актобе

По информации портала «Мой город», сегодня, 24 июня, в
Актобе сменили акима города. Новым градоначальником стал 43-летний Мавр
Абдуллин, который ранее занимал должность заместителя акима Актюбинской
области.
Абдуллин сменил на этом посту Ильяса Испанова, который был акимом города с июля 2016 года.
Как отмечает портал, самый запоминающийся проект городского акимата времен Испанова – расширение русел рек, который обошелся бюджету почти в 7 млрд тенге. Возмущения жителей варварской засыпкой родников и уничтожением деревьев дошли до главы государства. В минувшие выходные в Актобе по поручению президента прибыл министр экологии Магзум Мырзагалиев. По итогам его визита работы по расширению русла рек были приостановлены, а «вслед за этим приказом», как сообщает «Мой город», «попрощались и с самим акимом города».
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